CPI das Escutas votará relatório com novos indiciamentos na próxima semana

Foi adiada para a próxima semana a discussão e votação do relatório final da CPI das Escutas Telefônicas Clandestinas, inclusive com os novos indiciamentos apresentados em votos em separado ao texto proposto originalmente pelo relator, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA).A comissão terá um novo relator, uma vez que Pellegrino vai se licenciar do mandato para assumir a Secretaria de Segurança Pública da Bahia na segunda-feira (4). Pellegrino sugeriu a deputada Iriny Lopes (PT-ES) para substituí-lo no cargo.Caso a deputada aceite, ela poderá incorporar ao relatório final sugestões dos votos em separado apresentados pela oposição, como o pedido de indiciamento do banqueiro Daniel Dantas pelo crime de interceptação telefônica clandestina."A deputada Iriny tem consciência do meu relatório, que será a base para receber emendas. Na semana que vem, temos condição de concluir as votações com as contribuições que inevitavelmente serão incorporadas", disse o deputado da Bahia.Na reunião desta quinta-feira (30), foi lido o voto em separado elaborado pelos deputados Gustavo Fruet (PSDB-PR), William Woo (PSDB-SP), João Campos (PSDB-GO), Raul Jungmann (PPS-PE), Vanderlei Macris (PSDB-SP) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG).Além de Dantas, o texto sugere o indiciamento por improbidade administrativa das seguintes pessoas:- Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Jorge Felix;- Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Paulo Lacerda;- Delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz;- Ex-diretor-adjunto da Abin José Milton Campana;- Ex-diretor do Departamento de Contra-Inteligência da Abin Paulo Maurício Fortunato Pinto;- Terceiro-sargento da Força Aérea Brasileira Idalberto Martins de Araújo (este já incluído no relatório de Pellegrino);- Agente da Abin Nery Kluwe;- Agente da Abin Márcio Seltz; e- Delegado da Polícia Federal e ex-assessor especial do diretor-geral da Abin Renato da Porciúncula.O Psol também apresentou voto em separado questionando a inclusão de Idalberto Martins de Araújo no relatório de Pellegrino e reivindicando o indiciamento de Daniel Dantas por interceptação telefônica.O presidente da CPI, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), pretende apresentar um terceiro voto em separado na próxima terça-feira (5). Todos os três votos, mesmo que rejeitados, serão encaminhados ao Ministério Público e outros órgãos, anexados ao relatório que for aprovado.Fonte: Agência Câmara