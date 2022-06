Sejuc abre licitação para construção de cadeias Serão beneficiados os municípios de Macau e Ceará Mirim.

A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) realizará no próximo mês, duas licitações para construir mais cadeias públicas. No dia 14 de junho, será realizada a abertura das propostas para a construção de uma cadeia pública em Macau e no dia 26 para o município de Ceará Mirim.



O órgão promete anunciar ainda na próxima semana, o inicio das obras de reforma e duplicação da cadeia pública Dr. Manoel Onofre, em Mossoró.



As empresas que desejarem concorrer à licitação para construção da cadeia em Ceará Mirim devem comparecer ao auditório da Secretaria Estadual de Infraestrutura, às 9h, no dia 26 de junho, uma comissão estará reunida para o recebimento das propostas.



Os interessados poderão adquirir o edital na sede da secretaria de estado da infra-estrutura, pagando uma taxa não restituível de R$ 100.



Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (084) 3232.1625/1627 e pelo fax (084) 3232.1627.