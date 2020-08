Secretarias do município articulam combate à dengue

O Programa Continuado de Combate à Dengue será lançado entre os dias 23 e 27 de março, envolvendo todos os órgão municipais. Na manhã desta sexta-feira (06), as secretarias de Trabalho e Assistência Social, Saúde, Articulação Parlamentar, Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes e Comunicação Social se reuniram na Prefeitura do Natal, para discutir as futuras ações.Durante a reunião, a secretária de Trabalho e Assistência Social, Rosy de Sousa, sugeriu que seja feita uma varredura em todas as instalações físicas das secretarias da Prefeitura, com o objetivo de detectar possíveis focos da doença.

Além disso, haverá um concurso de cartazes na rede municipal de ensino envolvendo os estudantes das escolas municipais, promovido em parceria entre as secretarias de Comunicação Social, Saúde, Educação e Funcarte, para premiar as melhores produções visuais dos alunos sobre o tema.

O edital do concurso está sendo elaborado e será dado a conhecer na semana que vem. Outra ação importante será a intensificação do recolhimento de pneus em borracharias e nas vias públicas pela Urbana, que também estará preparada para combater focos da doença em terrenos baldios.A secretária municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), Diana Motta, sugeriu um mutirão de limpeza e coleta de lixo em áreas de favelas, que seriam feitos pela Urbana e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.A Semsur também se comprometeu a intensificar visitas a cemitérios, mercados e feiras livres, com o objetivo de detectar possíveis focos da doença. Para o coordenador da Comissão Permanente de Combate à Dengue, o infectologista Luiz Alberto Marinho, o programa é válido e, em dois anos, podemos comemorar a erradicação da doença, se iniciativas pública, privada e população.

O médico ainda sugeriu a reestruturação dos postos de saúde da cidade que, em sua avaliação, funcionam precariamente, como medida para desafogar o Hospital Giselda Trigueiro, que acolhe 80% dos pacientes com suspeita de dengue.