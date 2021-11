Em virada histórica, Sousa conquista seu segundo título na Paraíba Quem levou a melhor foi o Dinossauro, que reverteu a vantagem que até então pertencia ao Galo.

Pela primeira vez na história, Treze e Sousa entraram em campo para decidir o Campeonato Paraibano, e a partida foi emocionante. Quem levou a melhor foi o Dinossauro, que reverteu a vantagem que até então pertencia ao Galo. O jogo terminou por 2 a 1, e foi realizado no Estádio Ernani Sátiro - O Amigão.



Este é segundo titulo do Sousa. O primeiro foi conquistado em 1994. O alvinegro tentava chegar ao décimo quarto título. Este ano, as equipes se enfrentaram em oito oportunidades. Nos oito jogos realizados, o Alviverde sousense venceu cinco deles, perdendo apenas dois. Foi registrado um empate.



O placar foi aberto pelo alvinegro aos 4 minutos do primeiro tempo, com o artilheiro Nonato. Edmundo empatou para o Dinossauro aos 19 minutos, e aos 40 da etapa final. O presidente do Sousa Aldeone Abrantes, emocionado, em meio à lágrimas dedicou a vitória à equipe e aos moradores da cidade de Sousa.



“Essa vitória vem para coroar um trabalho que há muito tempo vínhamos desenvolvendo. Deus é justo”, afirmou o dirigente.



Treze começou melhor

O Treze iniciou a partida deste domingo, com a vantagem de jogar pelo empate. Já ao Sousa só restava vencer para ficar com o título. A torcida do alvinegro apostou no time e compareceu em massa ao estádio, mas o grito de campeão ficou para a pequena torcida do time sertanejo. Com menos de um minuto e jogo, o atacante Cléo é derrubado pelo zagueiro Joãozinho levantou a bola e o Ricardo defendeu, mandando para escanteio.



O Galo abre o placar aos quatro minutos, após excelente jogada de Cléo. Ele tocou para Nonato, que mandou para o fundo das redes. A torcida fez a festa no Estádio O Amigão. Foi o nono gol do artilheiro na competição. Aos nove minutos, o zagueiro Maurício Gaúcho cometeu falta no atleta do Sousa. Na cobrança, Miltinho levou perigo, com o goleiro Rodrigues soltando a bola, o time sertanejo chegou a marcar, mas o assistente Felipe Messias assinalou impedimento.



Chuva e título do Sousa

A chuva, que havia dado uma trégua, voltou a cair no segundo tempo. Aos quatro minutos, Jaime aproveita bate-rebate, chuta forte e Ricardo fez bela defesa. Logo depois, Nino Paraíba conduziu a bola para linha de fundo, chutou muito forte e Rodrigues defendeu.



Aos 19 minutos, o artilheiro Edmundo confirmou seu faro de gol. Ele avançou pela esquerda, limpou a jogada e marcou o gol do empate. Aos 41 minutos, o Sousa virou o jogo com o atacante Edmundo, o décimo oitavo gol do artilheiro e o gol do título do time sertanejo.



Ficha Técnica



Treze 1 x 2 Sousa



Local: Estádio Ernani Sátiro – O Amigão, em Campina Grande

Árbitro: Antônio Umbelino

Cartões amarelos: Maurício Gaúcho, André Lima, Roni (Treze); Camilo, Miltinho (Sousa).

Gols: Nonato aos 4’/1T (Treze); Edmundo aos 20’/2T e aos 41’/2T (Treze)



Treze

Rodrigues; Gustavo (Celso), Bruno, André Lima e Jaime; Maurício Gaúcho, Daniel, Roni e Joãozinho (Tony); Nonato e Cléo Paraense (George).

Técnico - Marcelo Vilar



Sousa

Ricardo; Nino Paraíba, Mir, Cléber e Camilo; Juninho (Alex), Jéferson (Bileu) (Cairo), Yarley e Miltinho; Edmundo e Manu (Lázaro).

Técnico – Reginaldo Sousa



*Fonte: Futebol Interior.