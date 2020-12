Produção de petróleo e gás da Petrobras aumentou 5,5% no Brasil

Agência Petrobras Golar Spirit, navio de Gás Natural

A produção exclusiva de petróleo dos campos nacionais, de 1.940.343 barris/dia, superou em 6,5% a do mesmo mês do ano passado e em 0,9% o volume de 1.922.946 barris/dia extraídos em janeiro de 2009. Tanto a produção total (petróleo e gás) como a exclusiva de petróleo foram recordes mensais.A diferença positiva de 17 mil barris/dia ocorreu na Bacia de Campos e foi proporcionada pelo aumento da produção das plataformas P-51 (Marlim Sul) e P-54 (Roncador). O recorde mensal anterior, obtido em janeiro de 2009, foi de 1.922.945 barris/dia. No dia 4 de março foi batido o recorde diário de produção com o volume de 2.012.654 barris.Considerados os campos do Brasil e do exterior, a produção total de petróleo e gás natural da companhia atingiu, em fevereiro deste ano, a média diária de 2.474.680 barris de óleo equivalente (boe) diários. Esse resultado foi 5,2% maior que a produção de fevereiro de 2008 e 1,7% acima do volume total extraído no primeiro mês do corrente ano dos campos da Companhia no País e no exteriorO volume de petróleo e gás natural proveniente dos oito países onde a Petrobras mantém ativos de produção, em barris de óleo equivalente, chegou a 226.973 boed, 5,6% maior do que o volume produzido no mês anterior e 2% acima da produção de fevereiro de 2008, devido principalmente ao aumento da produção na Argentina e Nigéria.A produção de gás natural dos campos nacionais atingiu 48,867 milhões de metros cúbicos diários em fevereiro, mantendo-se nos mesmos níveis da produção de janeiro de 2009 e de fevereiro de 2008, acompanhando a redução da demanda nacional nos dois primeiros meses do ano.A produção de gás natural no exterior foi de 16,855 milhões de metros cúbicos, apresentando um aumento de 6,9% em relação ao mês anterior e um decréscimo de 3,6% em comparação com fevereiro de 2008. A variação internacional deveu-se a fatores como a menor produção na Bolívia, ocasionada pela redução da demanda para o Gasoduto Bolívia – Brasil.No Rio Grande do Norte foram registrados a produção de 66.200 boes, e 1.662 mil m³ de gás por dia. Acesse aqui a produção de petróleo e gás por estado brasileiro e por país, em fevereiro de 2009.