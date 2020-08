Estado começa a elaborar plano de combate à desertificação

Fotos: Ana Paula Oliveira Reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira (4).

Durante a reunião para elaboração do Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação no Rio Grande do Norte, realizada na manhã desta quarta-feira (4), no auditório da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, ele explicou que esse número é expressivo devido o semiárido estar presente em 97% do território potiguar.Segundo José Roberto Lima, fatores como o uso inadequado do solo, as queimadas e os desmatamentos contribuem para o processo. Para ele, as grandes chuvas que vêm sendo registradas no Estado são consequência dos efeitos provocados pela desertificação. “Precisamos parar de desmatar e criar novas bases produtivas”, disse.O coordenador de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente informou que o cenário no Brasil é catastrófico. “Se nenhuma providência for tomada no âmbito estadual, até 2050 o semiárido terá acréscimo médio de 4º C na temperatura, o que corresponde a uma mudança climática significativa”, afirmou.Ele acrescentou que o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, está dando apoio técnico e financeiro na elaboração do Plano Estadual.“Somente nesta primeira fase, com previsão de conclusão em outubro, estaremos disponibilizando recursos da ordem de R$ 250 mil”. A previsão, de acordo com ele, é que em 2010 o processo de implementação esteja sendo iniciado.A coordenadora do Projeto de Elaboração de Combate à Desertificação no Estado, Laélia de Melo, explicou que o projeto está em fase de construção do plano. “Nesse momento, estamos atualizando os dados para construir planos exequíveis”.Ela cita que na Região do Seridó, uma das mais afetadas, o Governo do Estado possui uma experiência piloto na comunidade da Cobra, em Parelhas. Segundo ela, foi realizado na comunidade um trabalho de sensibilização. Além disso, foi desenvolvido na comunidade atividade de replantio e recuperação de 20,12 km de mata ciliar.O deputado estadual Fernando Mineiro (PT), responsável pelo ponto focal parlamentar na elaboração do projeto disse que “a ideia é ter um plano de ação articulada e integrada entre os vários níveis do governo”.