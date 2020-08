Sob protestos, Collor é eleito presidente da CI Aloízio Mercadante e Ideli Salvatti afirmam que a indicação caberia ao PT; PMDB apoiou o ex-presidente da República.

O senador Fernando Collor (PTB/AL) foi eleito para comandar a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal para o biênio 2009/2010. A eleição do ex-presidente cassado foi contestada pelo PT, que queria o comando da comissão devido à proporcionalidade rotineiramente adotada nas indicações do Congresso. No entanto, o PMDB garantiu Collor no posto.



Antes da votação, o senador Aloizio Mercadante afirmou surpresa com a indicação de Collor por afirmar que a atitude feria as tradições do Senado, pois caberia ao PT, que possui a quarta maior bancada da Casa, a indicação. No entanto, a candidatura de Collor foi respaldada pelo ex-presidente do Senado e atual líder do PMDB, Renan Calheiros (AL).



O senador alagoano lembrou que, na última legislatura, o PMDB lutou para que Mercadante presidisse a CAE, atendendo a pedido do PT, apesar da indicação ao cargo não caber à legenda. Segundo Renan, na época houve um consenso partidário e, por isso, disse que não abriria mão dos "compromissos assumidos" em defender a candidatura de Fernando Collor.



Apesar do apoio de Renan Calheiros, que teve os últimos anos de seu mandato marcado por escândalos, Idelli Salvatti, candidata do PT, obteve 10 votos e, com 13 votos, o eleito foi Fernando Collor – com toda a carreira política marcada por escândalos de corrupção.



Rosalba



Além do senador Garibaldi Filho (PMDB), que vai presidir a comissão de Constituição e Justiça, a senadora Rosalba Ciarlini (DEM) também irá comandar uma comissão parlamentar no Senado, a de Assuntos Sociais (CAS). Rosalba foi eleita à unanimidade pelos senadores que compõem a comissão.