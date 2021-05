Sejuc solicita licença ambiental para mais duas cadeias públicas Secretaria de Justiça pretende construir as unidades prisionais nas comarcas de Lajes e de Parelhas.

Dando seqüência às ações de enfrentamento ao déficit de vagas para presos provisórios no Rio Grande Norte, por falta de cadeias públicas, a Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejuc) requereu junto ao Idema licenças ambientais para as construções de mais duas unidades prisionais, nas comarcas de Lajes e de Parelhas.



Atualmente o Estado é dotado apenas de três cadeias públicas (Natal, Mossoró e Caraubas), em suas 67 Comarcas. No entanto, a Lei de Execução Penal determina que cada Comarca deva ter no mínimo uma unidade prisional.



Além dessas duas unidades nas Comarca de Lajes e de Parelhas, atualmente, o Governo do Estado está construindo a cadeia pública de Nova Cruz, com conclusão prevista para este semestre, e assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para as construções das unidades de Ceará Mirim e Macau.



Esses dois processos licitatórios para contratações das obras estão em tramitação na Secretaria Estadual de Infra-estrutura, que também está elaborando projeto para a duplicação do número de vagas da cadeia pública Manoel Onofre, do município de Mossoró.



Na impossibilidade de construir as unidades em todas as comarcas, a SEJUC optou em regionalizar suas construções, o que irá atender a demanda de um numero significativo de municípios.