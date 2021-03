Cidades brasileiras vão apagar as luzes em protesto mundial No Brasil, o apagar das luzes está marcado para o período das 20h30 às 21h30 deste sábado.

Brasília - O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, terão as luzes apagadas na noite de hoje (28) como parte de um protesto mundial com o objetivo de alertar para os impactos das mudanças climáticas. Pela primeira vez, o Brasil vai se juntar a 84 países na chamada Hora do Planeta, mobilização liderada pela organização não-governamental WWF.



No Brasil, o apagar das luzes está marcado para o período das 20h30 às 21h30 deste sábado.



O objetivo, de acordo com os organizadores, é chamar a atenção dos governantes mundiais e pedir decisões mais incisivas na negociação do novo regime global de emissões de gases de efeito estufa, que terá uma rodada definitiva em dezembro, em Copenhague (Dinamarca). Na reunião, 192 países deverão decidir um substituto para o Protocolo de Quioto.



“O mundo hoje vive uma crise climática, parte de uma crise ambiental, que está relacionada com a crise econômica. Essa crise ambiental já está gerando conseqüências que estamos vendo no nosso dia a dia. Queremos solução para um planeta melhor”, afirmou o superintendente de Conservação para Programas Regionais do WWF Brasil, Claudio Maretti.



Em todo o mundo, o ato simbólico deverá mobilizar cerca de 1 bilhão de pessoas. Monumentos como as Pirâmides do Egito, a Ópera de Sidney e a Torre Eiffel, em Paris, apagarão as luzes. Parte do letreiro da Times Square, em Nova York, e a iluminação do estádio olímpico Ninho do Pássaro, em Pequim, também serão desligados durante o protesto.



No Brasil, 79 cidades aderiram à mobilização. No Rio de Janeiro, além do Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o Aterro do Flamengo vão apagar as luzes. Em São Paulo, a Ponte Estaiada também deverá ficar às escuras contra o aquecimento global.



Além das cidades, mais de 600 organizações brasileiras – entre empresas, ONGs, bancos, escolas – também se cadastraram e deverão aderir ao movimento, segundo dados do WWF. A expectativa é mobilizar 30 milhões de pessoas em todo o país.



“A principal mensagem não é o quanto vamos economizar de energia, o que também é importante, mas o impacto visual. É um recado para mostrar que temos que cobrar do governo brasileiro e de todos os governos do mundo posições mais responsáveis nas decisões sobre o clima”, acrescentou Maretti.