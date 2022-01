Lula diz que poupador será primeiro a saber de possíveis mudanças "Se o Banco Central e o Ministério da Fazenda chegarem à conclusão de que as mudanças são necessárias, o primeiro a saber será o poupador", disse presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (8) que ainda não há uma decisão do governo sobre as mudanças na caderneta de poupança e voltou a garantir que os poupadores não terão prejuízos. "Se o Banco Central e o Ministério da Fazenda chegarem à conclusão de que as mudanças são necessárias, o primeiro a saber será o poupador".



Segundo Lula, não existe grande poupador. "Os poupadores geralmente são pequenos. Os grandes são investidores", afirmou, em entrevista coletiva na Base Aérea de Brasília, antes de embarcar para Mato Grosso do Sul, onde inaugura, em Aquidauana, o Trem do Pantanal.



Durante a entrevista, os presidentes do Brasil e do Paraguai, Fernando Lugo, fizeram um balanço do encontro mantido nesta quinta-feira (7) em Brasília, para discutir, entre outros assuntos, o Tratado de Itaipu e questões referentes ao uso da energia produzida pela hidrelétrica.



Sobre os números da caderneta de poupança em abril, que registrou mais saques que retiradas, Lula disse que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de eletrodomésticos - geladeiras, fogões e máquinas de lavar - pode ter influído no resultado.



"Acho que quando o governo tomou a atitude de fazer um incentivo à venda de máquina de lavar e fogão, isso pode ter influído na retirada do dinheiro".



O presidente afirmou ainda que não acredita que o estudo do governo sobre mudanças na poupança tenha influenciado o resultado de abril.