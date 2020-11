Diálogos solitários de Volontè

Itaércio Porpino

O que não impediu o escritor nas horas vagas e outsider em tempo integral de ser homenageado pela Fundação Capitania das Artes no Dia da Poesia deste ano, ao lado do mais que celebrado Nei Leandro de Castro.Mergulhado em leituras, músicas e filmes, Volonté construiu uma obra concisa em todos os sentidos, na qual está em diálogo permanente com suas influências. Foi com poucas e bem escolhidas palavras que conversamos um bom pedaço da tarde sobre o universo cultural que envolve os escritos dele. E conversar com poeta (com o perdão da palavra, já que ele diz detestá-la), é conversar também com tudo que ele leu, assistiu e ouviu.A primeira e inevitável pergunta foi sobre a origem da alcunha Volontè, uma referência óbvia para qualquer cinéfilo que se preze ao ator italiano Gian Maria Volontè. Terá sido por causa dos vilões desprezíveis de Por Um Punhado de Dólares e Por Uns Dólares a Mais? Em se tratando de Volontè, seria escorregar num lugar-comum. "Esse nome veio da época do Cineclube Tirol, depois que eu fiz uma confusão danada para exibirem o filme Giordano Bruno, de Giuliano Montaldo [protagonizado pelo ator]. Começaram a me chamar desse jeito e, na época, não tinha para onde correr", diz.A relação com o cinema era tão íntima que ele acabou adotando o nome. "O cinema é aquela coisa fantástica. Ele mostra... É como uma vertente da literatura na tela. Um livro, você passa uma semana para ler. Já um filme sobre o livro, em duas horas e meia você vê. Os dois, cinema e literatura, são quase irmãos. Quer um exemplo? Crônica de um Amor Louco [adaptação de um conto homônimo do norte-americano Charles Bukowski], de Marco Ferreri. E Barfly, com Mickey Rourke? Ele está ótimo naquele filme", tergiversa. Com Volontè é assim: não dá para desenvolver qualquer assunto sem que ele cite algo, ou alguém.A música é outra parceira do escritor, conhecido entre os amigos pelo talento ao violão. "Violão? Gosto. Agora, passei um ano sem pegar no violão. É, para mim, uma terapia. Tem uma coisa entre você e ele. Uma conversa na qual ele só emite sons", afirma. "Na música, gosto muito de Bob Dylan. Para mim, ele é um provençal americano. E também daquele guitarrista, John Pizzarelli, de Dave Brubeck e outros.Às vezes, passo dois anos só estudando uma música para ver se ela sai do jeito que acho que ela é", explica.E a poesia, como entra nessa história? "Descobri a poesia na Livraria Encontro, na Cidade Alta. Foi quando li pela primeira vez Fernando Pessoa, Ferreira Gullar, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira e esse povo todo. O que mais me chamou a atenção na literatura é ela ser uma conversa [olha ela aí de novo!] entre o poeta e a pessoa que está lendo. É salutar, porque você sai dessa loucura em que nós vivemos hoje, essa urbanização desorganizada", avalia.