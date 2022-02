Mirandinha tem apenas uma dúvida para jogo diante da Portuguesa

Site do Fortaleza Leão fez último treino em campo molhado antes do embarque para São Paulo

Goleiros: Douglas e Alexandre Fávaro.

Zagueiros: Silvio, Edson, Gilmak e Danilo.

Laterais: Maisena, Eusébio e Guto.

Volantes: Álvaro, Coutinho e Júlio.

Meias: Bismarck, Sidnei e Marllon.

Atacantes: Luiz Carlos, Wanderley e Henrique.

Na lateral-direita, Maisena e Gilmak disputam a posição. O treinador deve optar pelo primeiro, mas a falta de ritmo de jogo pode pesar na decisão.No meio-campo, Alvaro e Bismarck retornam aos titulares, formando o setor com Coutinho e Eusébio. Luiz Carlos e Wanderley permanecem na dupla de ataque.O técnico Mirandinha, em entrevista coletiva, afirmou que acredita em um bom resultado do Fortaleza diante da Portuguesa, em São Paulo, que representará a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B."O Fortaleza é um time grande e tem condições de buscar o resultado mesmo jogando fora de casa contra um adversário de qualidade. Temos que ter o mesmo espírito do segundo tempo do jogo diante do Guarani, quando o time reagiu na partida", afirmou o treinador.Sobre a estreia com derrota em casa, Mirandinha explicou que "o primeiro tempo foi desastroso. O espírito da equipe foi o principal motivo para a reação do segundo tempo. O problema é que tivemos apáticos e abaixo do nível técnico que normalmente apresentamos. Até pênalti nós perdemos. Não acredito que isso será repetido".No meio-campo, Mirandinha lamentou a ausência de Cleisson. "Ele seria o jogador de cadenciar e construir as principais jogadas. Infelizmente, aconteceu um problema particular e ele foi liberado", finalizou.O meia Cleisson estava relacionado para a viagem do Fortaleza para a cidade de São Paulo, nesta segunda-feira à tarde, mas foi liberado pela comissão técnica e Diretoria do clube por alguns dias.Com problema de saúde na família, o jogador deve viajar para Belo Horizonte para dar assistência aos familiares.O técnico Mirandinha relacionou dezoito atletas para a viagem do Fortaleza ao sudeste do país, nesta segunda-feira à tarde, por ocasião do jogo contra a Portuguesa.Entre os relacionados, a novidade é a presença do jovem atacante Henrique, de 18 anos. Veja a lista completa: