Conab prevê colheita menor no Rio Grande do Norte em 2009

Na safra 2007/08, foram colhidos 126 mil toneladas no território potiguar, em uma área menor que a plantada este ano. Enquanto na última safra foram utilizados 193,4 mil hectares, este ano as plantações ocupam 197 mil ha (1,9% a mais).A previsão de queda na colheita, apesar do aumento na área, se deve à redução na produtividade. Enquanto no ciclo 2007/08 se produziu 651 kg de grãos por hectare, nesta safra esse valor não deve passar de 636 kg/ha.Essa média de produtividade é a quarta pior do Nordeste, à frente apenas da apresentada por Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e não ultrapassa a de nenhum outro Estado do Brasil.A maior produtividade é registrada em Santa Catarina (4.237 kh/ha), a maior área de plantio no Paraná (8,8 milhões de ha), porém a maior produção esperada é a de Mato Grosso (26,9 milhões de ton).