RN contabiliza 15 municípios que sofreram com as chuvas

MUNICIPIO Desabrigados Desalojados Total afetado 1 Angicos 66 0 2.200 2 Alto do Rodrigues 925 647 1.730 3 Apodi 77 0 12.741 4 Assú 65 17 1.954 5 Campo Grande 0 0 530 6 Carnaubais 0 0 0 7 Governador Dix-Sept Rosado 133 0 4.300 8 Ipanguaçu 620 234 5.060 9 Mossoró 1.522 985 2.508 10 Upanema 6 0 6.000 11 Pendências 754 70 824 12 Pedra Grande 40 12 1.400 13 Porto do Mangue 66 64 4.946 14 São Rafael 0 0 0 15 Tibau 0 0 0 SOMA 4.274 2.029 44.193

O Rio Grande do Norte tem hoje 15 municípios que sofreram com as inundações com perdas humanas nas regiões do Vale do Açu e Oeste, contabilizando 44.193 pessoas em situação de desalojamento e/ou desabrigados no Estado. A informação é da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, através da coordenadoria de Defesa Civil.Os nomeados desalojados (que são pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas, mas que não necessariamente, precisam de abrigo temporário) somam 4.274 nos 15 municípios. Já os desabrigados, classificados como pessoas que necessitam de abrigo temporário, a defesa civil conta 2.029 pessoas.Os municípios afetados são Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi, Assú, Campo Grande, Carnaubais, Governador Dix-Sept Rosado, Ipanguaçú, Mossoró, Upanema, Pendências, Pedra Grande, Porto do Mangue, São Rafael e Tibau.Confira a tabela por município