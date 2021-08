Termina hoje o prazo para partidos informarem relação de filiados Caso a relação não seja remetida a Justiça Eleitoral considerará a filiação dos eleitores que constam da relação entregue anteriormente.

A Justiça Eleitoral recebe nesta segunda-feira (20) a relação com os nomes dos filiados aos partidos políticos de todo o país. O prazo encerra hoje. Caso a relação não seja entregue, permanecerá inalterada a lista entregue anteriormente.



A data para a entrega das listas foi estipulada pela Corregedoria-Geral Eleitoral. De acordo com a Lei dos Partidos Políticos (Lei 9096/95, art. 19), na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter a lista aos juízes eleitorais.



Ao serem entregues ao órgão, serão analisadas e destinadas: para arquivamento, ou publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos.



Na relação dos nomes de todos os filiados do partido, deve constar a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.