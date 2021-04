Duplicação da BR-101 será fiscalizada Presidente do CREA-RN acredita que projeto deveria ter sido mais discutido, inclusive com a população.

O trecho em duplicação da BR-101 localizado em quatro estados do Nordeste será alvo de uma Fiscalização Preventiva Integrada (FPI).



A operação é articulada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A data da fiscalização ainda não foi definida, mas deve começar em junho.



Os objetivos da FPI, segundo o presidente do CREA-RN, Adalberto Pessoa de Carvalho, vão desde a fiscalização de licitações até deslocamento de estruturas como postos de combustível e até a sede de fiscalização da Receita Estadual, que observa carros de carga.



Durante a operação também serão vistoriados projeto, execução, Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), planilha de custos, qualidade dos materiais, traçado em relação a assentamentos de sem-terra, linhas de alta tensão, reservas naturais, empreendimentos para fins comerciais e industriais, faixas de domínios, custo do projeto e o custo realizado na duplicação até o momento.



O CREA-RN reuniu na manhã desta terça-feira (31) os órgãos parceiros na realização da FPI; Dnit, Ibama, Inmetro, Ministério Público Federal (MPF), Exército Brasileiro, Tribunal de Contas da União (TCU), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Prefeituras (cortadas pelas rodovia), órgãos ambientais dos Estados e a Delegacia Regional do Trabalho (DRT).



No encontro foi decidido que cada um desses órgão deve apresentar um plano de fiscalização até 15 de abril, quando haverá nova reunião.



De acordo com o presidente do CREA-RN, muitos pontos importantes no que concerne ao planejamento da obra não foram previstos no projeto.



“A falha foi da ausência do que hoje praticamos. Era necessário que tivessem reunido entidades como os Ministérios do Transporte e do Turismo e a própria comunidade”, sugeriu Adalberto Pessoa.



“Imagine as cidades que são cortadas pela rodovia. Elas sofrerão mudanças na drenagem e na economia”.