PSB vai reunir Executiva municipal para definir comando

Júlio Pinheiro Márcia Maia ainda não substituiu oficialmente Carlos Eduardo.

De acordo com o vereador Júlio Protásio (PSB), que esteve ao lado da deputada para tratar a questão, a tendência é que a Márcia Maia, primeira vice-presidente do PSB de Natal, permaneça no cargo até 2010, quando estaria encerrado o mandato de Carlos Eduardo.“Não foi tomada nenhuma decisão porque o ex-prefeito Carlos Eduardo, até as 14h desta quarta-feira, ainda não havia mandado o ofício pedindo a desfiliação. A deputada Márcia Maia está aguardando esse ofício para que possa convocar a Executiva para discutir o assunto”, explicou Protásio.Os membros do PSB vem discutindo a possibilidade de mudança no comando da legenda frequentemente, e já aparecem pré-candidatos ao cargo. O vereador Enildo Alves é um dos que defendem que o partido em Natal seja comandado por um vereador. No entanto, Márcia não deverá articular a antecipação das eleições.“Atendência é que a deputada cumpra o mandato de Carlos Eduardo. Só depois haverá a eleição”, disse Júlio Protásio.