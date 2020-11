Ipea aponta queda na confiança dos trabalhadores brasileiros Maior pessimismo diz respeito aos aspectos sociais, como massa salarial, pobreza, desigualdade e violência.

O levantamento mensal realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou para uma queda na confiança dos empresários e trabalhadores brasileiros, quanto ao comportamento da economia nacional no último mês.



O Sensor Econômico, índice que varia de +100 até -100, ficou positivo em 4,36. O número, contudo, é menor que os 6,78 do mês de janeiro e se amntém na faixa classificada de Apreensão, na qual “os agentes não esperam crescimento nem melhoria social”, segundo descreve o próprio Ipea.



A maior queda foi na confiança dos trabalhadores quanto à melhoria dos “aspectos sociais”, item do levantamento que trata da expectativa quanto ao comportamento da massa salarial, pobreza, desigualdade e violência no País.



Em janeiro, esse índice havia sido positivo em 4,2, porém no último mês caiu para negativo em 34,4, dentro da faixa “Adverso” do Sensor, no qual se “prevê piora nos cenários econômico e social”.



Dos quatro aspectos avaliados pelo Ipea, o social também é aquele no qual os empresários apresentam maior pessimismo. A média geral do Sensor (incluindo trabalhadores, setores industrial, agropecuário e de comércio e serviços) nesse item é de -24,01. Das regiões pesquisadas, somente no Nordeste esse índice se manteve positivo, porém em apenas 5,36. No outro extremo, a região Sul apresenta um índice de -35,49.



Já o aspecto Parâmetros Econômicos foi o que registrou maior otimismo dentre os entrevistados, com índice de +47,59 (“confiança”). Nele, está incluída a expectativa quanto ao câmbio, inflação, juros, gastos do governo em relação ao PIB e acesso ao crédito.



De forma geral, espera-se taxa de câmbio estável (variação entre 0% e 4% em 12 meses); nenhum crescimento da inflação; e queda na taxa de juros entre 0,5% e 3%. Ao mesmo tempo, se aguarda uma redução no número de empregos entre 0,1% e 3% este ano.