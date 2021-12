Homem mata genro com golpe de canivete em Pium O aposentado Abraão Nunes da Silva foi preso em flagrante após matar o peixeiro Josenilson Max Vitoriano com golpe no coração.

O aposentado Abraão Nunes da Silva, de 57 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (4) após matar o genro, o peixeiro Josenilson Max Vitoriano, durante uma discussão em um bar. O crime aconteceu por volta das 21h na rua do Cajueiro, em Pium de Dentro, distrito de Parnamirim.



De acordo com boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão da zona Sul de Natal, os dois estavam bebendo juntos e em seguida começaram a discutir. Após uma luta corporal, Abraão pegou um canivete e deu um golpe no peito de Josenilson. O golpe atingiu o coração da vítima, que morreu quando era levado para um pronto-socorro.



A polícia foi acionada e Abraão Nunes foi preso em flagrante pelo assassinato. Os policiais ainda não sabem informar o que motivou a discussão entre os dois homens. A equipe do 1º Distrito Policial de Parnamirim, comandada pelo delegado Graciliano Lordão, vai investigar o crime.