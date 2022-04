PMDB se reúne para discutir divergências internas no partido

Arquivo Henrique prefere a Wilma. Garibaldi ao DEM.

Ao que parece e, pelo o que declarou o vice-presidente estadual do PMDB, Elias Fernandes, “a maioria no partido concorda com Henrique”. O deputado federal e, presidente estadual da legenda não cessou as conversas com a líder do PSB como fez Garibaldi após as eleições municipais. Diante do resultado negativo provocado pelo acordão, o ex-presidente do Senado e a chefe do Executivo do RN andaram se desentendendo através dos meios de comunicação.Na época Wilma criticou o desempenho de Garibaldi no comando do Senado, que na opinião dela, “ele poderia ter feito mais pelo Rio Grande do Norte”. O peemedebista não deixou por menos e respondeu que a governadora havia “declarado guerra”.Quanto a Henrique se manteve neutro no episódio, ou melhor, nem tanto porque permaneceu do lado de Wilma.Na reunião desta manhã os militantes devem abordar este assunto. Com quem o PMDB fica? O encontro está marcado para às 10h.