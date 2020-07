Copa do Brasil: Dragão de Sergipe pronto para enfrentar o América Emerson, volante e zagueiro, pode fazer sua estréia no Dragão sergipano contra seu ex-clube.

Após vencer o América pelo Campeonato Sergipano e conquistar a liderança da competição com 20 pontos, o Confiança de Sergipe retornou aos treinamentos.



O objetivo da equipe que, coincidentemente também é chamada de Dragão, agora é Copa do Brasil. A partida acontece nesta quarta-feira, 4,contra o América, de Natal, às 20h30, no Batistão.



Na tarde desta segunda-feira, os atletas que jogaram os 90 minutos contra o América, de Prpriá, fizeram um trabalho de regeneração sob o comando do preparador físico Junior Cruz, no campo do Sabino Ribeiro.



Um dia após uma partida de futebol, é inerente soltar a musculatura. Outra parte do grupo disputou um minicoletivo, com o time Junior do Confiança.



Nesta terça-feira (3) à tarde, a equipe retorna aos treinamentos. Na oportunidade, vai haver um treino técnico e tático, visando a estreia na Copa do Brasil.





Emerson se apresentou ao Dragão





Na tarde desta segunda-feira, 2, o volante Emerson se apresentou ao Confiança. Um dos objetivos do atleta é ajudar ao Confiança, a conseguir uma vaga no Campeonato Brasileiro da Serie B.



Para o jogo de quarta-feira, 4, pela Copa do Brasil, o jogador pode ficar à disposição do comandante proletário.Emerson pode servir de "espião", pois já defendeu o América de Natal em 2008.



“Cheguei para somar ao grupo e, consequentemente, ajudar ao Confiança. A tão sonhada série B, pode se tornar realidade. Conheço o técnico Luiz Carlos Cruz há algum tempo. Ele é muito competente e conhece muito de futebol”, explicou Emerson.



O atleta já passou por equipes como Caxias do Sul, América, de Natal, Treze, da Paraíba, Santo André, de São Paulo, e pelo futebol português.



Segundo Luiz Carlos Cruz, Emerson é um jogador versátil e polivalente. “Ele joga tanto na zaga como no meio-campo. Aqui, ele foi contratado para jogar como volante. Mas se for preciso, joga também como zagueiro. É um atleta sério, companheiro e que bate bem na bola”, ressaltou Cruz.



Para enfrentar o América, de Natal, Emerson vai depender de alguns fatores. O primeiro, é a Comissão Técnica fazer uma análise mais abalizada. O segundo, vai depender da regularização da documentação. “Vinha treinado no Caxias, do Rio Grande do Sul. Estou bem fisicamente”, afirmou o volante que, hoje à tarde, fez uma leve corrida no Sabino Ribeiro.



Ficha técnica do jogador

Nome:Emerson Feliciano de Barros Freitas Carvalho

Altura: 1,85 cm

Peso: 82 kg

Características:Agilidade, precisão, garra, inteligência, determinação, bom relacionamento em grupo, batedor de faltas