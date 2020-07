Clássico-rei: policiamento para o jogo será reforçado

Fotos: Artur Dantas

Para o clássico-rei, a polícia intensificou novamente o efetivo de policiais nas ruas, no entorno do Frasqueirão e dentro da praça esportiva. Um total de 800 policiais participam da operação e serão distribuídos na avenida Bernardo Vieira, Tomaz Landim, Prudente de Morais, Salgado Filho, Mor Gouveia, Roberto Freire e Romualdo Galvão, principais corredores de acesso ao Estádio.

Para o comandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, o clássico tende a ser calmo, em virtude do decréscimo de ocorrências registradas nos últimos jogos. Segundo ele, no último dia 15 foram notificados apenas o caso da avenida Bernardo Vieira, evento no qual um ônibus com torcedores do América foi atacado por torcedores do ABC. e um caso de tráfico de drogas dentro do Machadão.

Outro aspecto discutido na reunião foi a venda de bebidas alcoólicas. Por força de liminar, os bares e ambulantes continuam o comércio dentro e fora do Estádio. O promotor e integrante da Comissão do Ministério Público da regulamentação do estatuto do torcedor, Luiz Eduardo Costa, explicou que apesar da decisão, o clássico promete ser calmo. "Peço que as crianças e mulheres venham ao Estádio, pois a segurança está garantida", clamou.

Para a partida serão disponibilizados 14 mil ingressos, dos quais 2.900 serão destinados aos torcedores americanos. No entanto, o número pode receber um acréscimo de 1.200 tickets. O advogado do América, Kléber Cavalcanti, explicou que o montante não atende aos torcedores, mas considera um avanço na forma de divisão. "A nossa torcida é muito maior do que isso. O ideal é que tivéssemos 50% a 50%, mas somos os visitantes", disse.

O clássico ainda tem outra novidade. O América voltou atrás da decisão de trazer árbitro e assistentes FIFA para conduzir a partida. José Vanildo, presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, divulgou que um trio potiguar será escalado para o clássico.

O jogo será disputado às 16h30 do próximo domingo (8). Oacompanha em tempo real os lances da partida.