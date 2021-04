Natal: Saúde convoca 71 médicos para serviço temporário Médicos têm até a quinta-feira (2) para assinar contrato de trabalho com a Secretaria de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS) convocou 71 médicos para assinar contrato de trabalho temporário com a Prefeitura da cidade. Os profissionais foram aprovados em processo seletivo e vão ocupar vagas de clínica geral, pediatria, psiquiatria e ginecologia/obstetrícia existentes nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas e no Programa Saúde da Família (PSF).



Os convocados devem comparecer à SMS, no edifício Ducal Center Palace, na Cidade Alta, até às 17h. O candidato que não atender a convocação no prazo será automaticamente desclassificado.



Segue a lista dos médicos convocados:



Médicos obstetras:

1° Maria Aparecida Cardoso de Souza

2° Edilza Maria Pinheiro de Araújo

3º Etiene Ramalho Dias da Cunha

4° Maria de Fátima César Xavier

5º Marcelo Luiz Lorençato

6º Manoela Coelho Gomes

7º Débora Cristina Araújo Fernandes

8º Paulo Roberto Paiva Fernandes

9º Ana Paula Fernandes Paiva Mara

10º Luciana Maira de Brito Lima

11º Gilson Vieira da Câmara

12º Caio Medeiros de Oliveira



Médicos psiquiatras:

1° Jaiana Alves de Araújo O. Martins

2° Ana Angélica T. dos S. Araújo

3º Hilton Luiz da Cunha

4° Alcina Juliana Soares Barros

5º Natália Bezerra Mota

6º Milare Caroline de Oliveira Valdek



Médicos pediatras:

1° Maria Antônia Freire Gatto

2° Nilda Cardoso dos Santos

3º Lêda Maria Maciel Saldanha Rodrigues

4° Rosa Maria Alves Semente

5º Maria de Fátima Gomes Pessoa

6º Giana da Escócia Melo

7º Jádia Maria Macêdo de Azevedo

8º Shirley Suyane Menescal Pinto

9º Maria Inaldi de Mendonça Borges

10º Janaína Nunes de Santana

11º Higia Macêdo Pereira da Costa

12º Loise Leiros Ferreira Siqueira

13º Ana Cardina Barros Leite

14º Magnólia Maria Chaves Fernandes



Médicos clínicos gerais:

1° Mirella Dantas Fulco

2° Alfredo Daniel Lizarriga Espinosa

3º Suênnya Maria Barbosa A. Edeiros

4° Renata Cleonice Venâncio Viara

5º Filipe Leão Santos

6º Francisco Henrique César Valentin

7º Jaya Ribeiro de Souza

8º Tássilo Rodrigo Araújo Lopes

9º Leodécio Maia Ferreira

10º Juliana Nobre Oliveira

11º Mabel Muniz Araújo De Alencar

12º Larissa Cynthia César Rodrigues

13º Raquel Aparecida da Costa Lima

14º Maria do Socorro Fernandes de Lima

15º Daniela Galvão Damasceno

16º Mônica Martins Nóbrega

17º Eduardo da Silva Teixeira

18º Bianca Cardine da Cunha Germano

19º Fábio Oliveira de Figueiredo

20º Regina Venturini da Fonseca

21º Adriana Fortuna de Freitas Luciano

22º Thiago Trigueiro Morais de Paiva

23º Marcela Santos de Souza

24º Isaura Amália Freitas Bessa

25º Leonardo Mesquita Sampaio

26º Marcela Queiroz Lopes de Melo M. Paiva

27º Gean Guarniere Rodrigues Dantas

28º Flávio Ribeiro Dantas de Aguiar

29º Manoel Gadelha de Freitas Júnior

30º Francisca das Chagas do N. Silva

31º Evandro Cardoso Barbosa

32º Daniela Carla Tavares Dantas

33º Suedja Márcia dos Santos Araújo

34º Cláudio Augusto Câmara de Macêdo

35º Fernando de Oliveira Simões

36º Sylton Arruda de Melo

37º Liege Bezerra de Melo

38º Larissa Morais da Costa

39º Maria das Graças Melo de Araújo