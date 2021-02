Homem é preso após assaltar mercadinho no Pajuçara Rawlison Richelieu Silva da Fonseca, de 23 anos, foi preso em flagrante no domingo, no bairro de Rocas.

O desempregado Rawlison Richelieu Silva da Fonseca, de 23 anos, foi preso em flagrante pela polícia potiguar após assaltar um mercadinho localizado no bairro de Pajuçara, zona Norte de Natal. O assalto aconteceu por volta das 10h40 de domingo (22), quando dois indivíduos adentraram no mercadinho e começaram a pegar vários produtos.



Ao passar no caixa, Rawlison mostrou o revólver que trazia na cintura e anunciou o assalto. Os bandidos retiraram todo o dinheiro do caixa e fugiram em seguida num veículo Prisma de cor branca, placas MYK-6463.



A polícia foi acionada e após efetuar diligencias conseguiu localizar o acusado em fuga nas proximidades no Beco de Napoleão, nas Rocas. Ele estava com um revólver calibre 38 com seis munições intactas. A vítima reconheceu Rawlison como sendo um dos autores do roubo.



O carro foi apreendido e estava abandonado na rua Café Filho, na Praia do Meio. O veículo havia sido tomado de assalto na tarde de sábado (21), em Cidade Satélite. O acusado confessou o assalto ao mercadinho, mas disse que não participou do roubo do veículo.



Rawlison foi autuado por assalto e porte ilegal de armas e se encontra recolhido na delegacia de plantão da zona Norte.