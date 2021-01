Atletas largam para o Desafio Natal Esporte de Corrida de Aventura

Os atletas, que iniciaram a competição por volta das 8h30, se distribuíram em três eventos simultâneos: corrida de aventura, aventura light e corrida de rua.Segundo o responsável pelo evento, o médico ortopedista Fábio Romualdo de Oliveira, os participantes da corrida de rua farão um percurso de 5 km. Já os integrantes da corrida de aventura terão um longo percurso pela frente: 45 km.“Na corrida de aventura, eles (atletas) passarão por lagoas, trilhas e terminarão com um trecho de natação na praia de Ponta Negra. Ainda dentro do percurso, eles terão que fazer canoagem, trekking e bicicleta”.O Desafio Natal Esporte de Corrida de Aventura é promovido pela Clínica Médica do Esporte, localizada no Espaço América.