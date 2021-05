Souza está entre os relacionados do América para o clássico

Data Jogo Competição 08.03.2009 ABC 0 x 0 América Estadual 15.02.2009 ABC 1 x 2 América Estadual 11.10.2008 América 3 x 2 ABC Série B 12.07.2008 ABC 0 x 0 América Série B 09.03.2008 América 2 x 2 ABC Estadual 21.11.2007 América 0 x 1 ABC Copa RN 16.10.2007 ABC 1 x 5 América Copa RN 29.04.2007 América 2 x 5 ABC Estadual 22.04.2007 ABC 1 x 1 América Estadual 24.02.2007 América 2 x 0 ABC Estadual

A pergunta que invade as mentes dos torcedores do América neste momento é - Souza vai a campo mesmo, nem que seja só para ficar na reserva? O técnico Vereador apenas listou osm jogadores, mas não revelou o time que começa "de saída". O fato do craque ter sido relacionado para o clássico contra o ABC - estando em franca recuperação, e sendo público seu esforço em voltar a jogar com todas as forças - está servindo no mínimo como uma razão a mais para o time "pular em cima" do ABC, mais ainda jogando esta noite em "casa", o estádio Machadão.Certo é que o homem está na lista de Vereador. Ao todo, 19 nomes: Rodolpho, Adriano, Adalberto, Frede, Thiago Gasparino, Dude, Teles, Chapinha, Diego, Lúcio, Marcelinho, Ciel, Tiago Messias, Helinho, Alisson, Alexandre Henrique, Souza, Bibi e Sandro Hiroshi (que, ao lado de Souza, também constitui novidade no grupo).Outra razão que move o América neste clássico-rei é a manutenção de um tabu. Considerando-se apenas os confrontos entre ABC e América, o time rubro não perde para seu maior rival há quase dois anos.Eis os últimos clássicos entre ABC e América: