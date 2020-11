Trio acusado de assaltar casa de deputado é preso na zona Norte Polícia conseguiu capturar os assaltantes após perseguição na BR 101.

Após uma perseguição na BR 101, a Polícia Militar conseguiu prender os três homens que arrombaram a casa do deputado estadual Nelter Queiroz, na praia de Graçandu, quinta-feira (12) à noite. Os assaltantes estão na foram levados à delegacia de Extremoz para prestarem depoimento.



Segundo o tenente Rodrigo Couceiro, comandante do pelotão de Extremoz, eles arrombaram a casa na quinta-feira à noite e levaram vários objetos de pequeno valor (celulares, panela, liquidificador e aparelhos de DVD), com auxílio de um Fiat Uno branco (MYA 4551) e um Gol prata (MYJ 9143), que não constam como roubados.



Na manhã desta sexta-feira (13), Cleidson Pinto de Souza, Cleiber Pinto de Souza e Heriberto Pereira Sales voltaram para furtar os objetos de maior valor (geladeira, televisão e vários eletrodoméstico). Para isso, trocaram o Gol por uma Saveiro (MXO-0220), pertencente a Eugênio Felix, que também foi preso.



O caseiro constatou o assalto e comunicou a PM, que chegou ao local no momento que os assaltantes saíam da casa. Depois da perseguição na BR 101 Norte, os homens se entregaram à altura da Avenida Moema Tinoco, na zona Norte.