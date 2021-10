FAO vai investigar fazendas onde pode ter surgido foco de gripe suína Há rumores de que pessoas teriam adoecido no mês passado perto de um grupo de fazendas de criação intensiva no México.

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) vai enviar uma equipe para investigar fazendas comerciais de criação de porcos no México. Há suspeitas de que o foco da gripe suína tenha surgido nesses locais.



As informações são da BBC Brasil.



De acordo com o veterinário-chefe da FAO, Joseph Domenech, há rumores de que pessoas teriam adoecido no mês passado perto de um grupo de fazendas de criação intensiva. Os peritos chegam ao México ainda nesta semana e devem ajudar o governo do país a avaliar a situação epidemiológica no setor de produção suína.



Hoje (28), a Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou que 73 casos da doença já foram diagnosticados em todo o mundo e que a transmissão, até o momento, parece ocorrer apenas de pessoa para pessoa.