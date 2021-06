Gustavo diz que pediu para sair e nega problemas com aliados

Vlademir Alexandre Gustavo Carvalho: "Pedi para sair três vezes".

De volta à Assembleia após menos de um ano no Executivo, Gustavo Carvalho nega que a sua saída do Gabinete Civil tenha sido provocada por mau relacionamento com os deputados da base aliada. Segundo o deputado, que ainda nesta semana deverá retomar os trabalhos na Assembleia Legislativa, ele quem pediu para deixar o cargo e nunca teria invadido as bases eleitorais dos deputados aliados.“Entendo que a minha saída se deu porque a governadora aproveitou as outras mudanças que faria no secretariado e atendeu ao pedido (de deixar o Governo) que fiz por três vezes. Em nenhum momento eu misturei o lado político com a minha função de secretário, e já fiz desafios nesse sentido, que alguém conseguisse divulgar um ato meu em benefício próprio”, declarou Gustavo.Ressaltando que fez um trabalho “sério e com muita responsabilidade no Gabinete Civil”, Gustavo Carvalho também faz elogios ao seu substituto na pasta. Para o deputado, Vágner Araújo se encaixa no perfil adequado para o Gabinete Civil.“Vágner tem toda a competência e confiança da governadora, que são atributos necessários para fazer um bom trabalho. Ele tem demonstrado ser atuante, participativo, ser uma pessoa muito equilibrada e responsável. É um nome bom para qualquer cargo na estrutura do Governo”, acredita o deputado.Sobre a saída de Vivaldo Costa, que pode ser provocada caso nenhum parlamentar da coligação deixe o Legislativo, Gustavo Carvalho afirma que Wilma de Faria está empenhada em manter o espaço aberto para o parlamentar do Seridó. Segundo o ex-secretário, a governadora tem o compromisso de manter Vivaldo na Assembleia ou indicá-lo para um cargo no Executivo.“Houve, sim, a conversa para que Vivaldo permanecesse (na Assembleia). Ele tem o respeito que todos têm pelo povo do Seridó e da governadora, que nunca faria uma mudança para que deixasse Vivaldo de fora. A governadora, além de me delegar a missão de conversar com o deputado Vivaldo, já deixou claro em várias ocasiões, que a solução para que ele permanecesse na Assembleia será discutida, ou no próprio Executivo”, explicou.Na Assembleia Legislativa, Gustavo Carvalho diz que vai manter a mesma postura dos primeiros anos de mandato, mas afasta a possibilidade de reassumir a liderança do Governo na Casa.