PF prende africano com cápsulas de cocaína no estômago Africano está internado no hospital Walfredo Gurgel para expelir toda a droga.

A Polícia Federal prendeu por volta das 22h30 da última segunda-feira (23), no aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim, no momento em que tentava embarcar em um vôo para Portugal, um africano, sob suspeita de que conduzia no estômago cápsulas contendo cocaína.



Desde aquele dia o homem está internado no hospital Walfredo Gurgel, custodiado pela PF e apesar do intenso tratamento médico ainda não conseguiu expelir totalmente o material engolido.



Só após receber alta, o estrangeiro vai ser ouvido e autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas, vez que a análise preliminar feita pelos peritos da PF nas amostras já colhidas deu resultado positivo para cocaína.