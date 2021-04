Operação da Polícia Federal cumpre seis mandados em Natal Policiais e funcionários da Receita investigam distribuidora de alimentos.

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal do Brasil, cumpre desde o início da manhã de hoje (31), em Natal, seis mandados de busca e apreensão de documentos em residências e escritórios de contabilidade.



A medida decorre da representação do Ministério Público Federal fundada em ação fiscal em desfavor de uma empresa distribuidora de alimentos da capital potiguar e foi autorizada pela 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.



Segundo levantamento realizado pela Receita Federal, em 2002 e de 2004 a 2007, a empresa investigada se declarou inativa ou deixou de apresentar declaração ao fisco, informações dementidas pelo sistema da Secretaria de Tributação Estadual do Rio Grande do Norte.



Participam da operação 25 policiais federais e 13 auditores fiscais.



Às 14h30 haverá uma coletiva à imprensa, no auditório da Superintendência da Polícia Federal.