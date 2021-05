Concurso de Caboclos de Major Sales revive dança tradicional a cada ano

Divulgação Turma de Caboclos de Alcivan em Alexandria (RN)

A abertura do evento ficará por conta de grupos infantis que participaram de oficinas sobre a trajetória histórica da dança e será encerrado com os shows de Forró na Pisadinha e Waldonys.O evento faz parte do Cronograma do Projeto Caboclos de Major Sales, que desde 2008 é patrocinado pela Petrobrás, por meio da Lei de Incentivo á Cultura – Ministério da Cultura.Onze grupos, compostos por cerca de 20 integrantes, cada, irão concorrer aos prêmios de R$ 1.000 para o primeiro lugar e R$ 800 para o segundo colocado. Os demais caboclos receberão troféus.De acordo com a produtora e coordenadora do projeto, Maria Carlos, a tradição é secular, de 1904, e exerce importante papel cultural no estado.“A dança tem origem indígena e o concurso fortaleceu a autoestima do caboclo, promoveu a inclusão cultural”. Além disto, o projeto adquiriu instrumentos musicais para as bandas Chico Severiano e Cabra da Peste, segundo Maria Carlos.Outra ação ambicionada pela Associação é o lançamento de um CD cantado por Nelson Baió, no ritmo que descreve como um “forró bem sertanejo”, aquele que coordena os passos dos caboclos há anos.“Essa dança é uma cultura de raiz e resistência. Quando se aproxima a semana santa, as crianças só querem ouvir esse tipo de música. Dançam, se fantasiam”, lembra a coordenadora do projeto.