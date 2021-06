Depois de 90 dias, Reforma chega aos vereadores de forma incompleta

Elpídio Júnior

Apontada pela Prefeitura como o passo fundamental para modernizar e agilizar a máquina administrativa, a Reforma era prometida desde o início de janeiro, causando expectativa na mídia e, principalmente, entre os vereadores de oposição. O líder do governo Enildo Alves (PSB), distribuiu o projeto sábado (4) à noite. Ela será votada em dois blocos, na quarta-feira (8) e na terça-feira (14) pós-Semana Santa.Entre as mudanças estão a criação, fusão e mudança do nome de Secretarias. A proposta foi dividida em cinco Projetos de Lei, mas o Projeto número 3, que trata de alterações nas gratificações dos funcionários, foi enviado à Câmara Municipal somente hoje (6) ao meio-dia, quando já havia sido encerrada a apresentação que o secretário de administração, Roberto Lima, fez aos parlamentares.Depois do pedido de alguns vereadores, Roberto Lima prometeu levar um quadro comparativo hoje à tarde mostrando como será a mudança na quantidade, localização e custos dos cargos comissionados. O secretário calculou um acréscimo de R$ 60 mil por mês na despesa da prefeitura caso a Reforma seja votada integralmente.

De acordo com a proposta, quatro secretarias mudariam seus nomes, uma seria extinta e outra, criada. A Administração (Semad) passaria a se chamar Gestão de Pessoas, Logística e Modernização Organizacional (Segelm) e não trataria mais sobre assuntos de previdência; a sigla da Sempla continuaria a mesma, mas o termo "tecnologia de informação" seria acrescentado ao nome.

O Turismo passaria a ter dotação orçamentária própria e se chamaria Turismo e Desenvolvimento Econômico (Seturde); já Transporte e Trânsito Urbano (STTU) passaria a ser chamada Mobilidade Urbana (Semob). Com a incorporação de um departamento ligado à Juventude à secretaria de Esporte e Lazer, a SEL se transformaria em Sejel. Por último, o Desenvolvimento Comunitário seria extinta para dar lugar a Relações Interinstitucionais e Governança Solidária (Serig).

A proposta também recria a Companhia de Fomento e Segurança Alimentar (Alimentar) e o Instituto de Previdência dos Servidores do Município do Natal (Natalprev).

Durante a apresentação, Roberto Lima argumentou que a Reforma não significa apenas uma "sopinha de letras", mas uma mudança na "filosofia de gestão" da prefeitura."Além das frases de efeito, eu gostaria de saber do conteúdo o que é que muda", argumentou George Câmara (PCdoB), solicitando mais detalhes sobre a Reforma. Ele reclamou da falta de prazo para instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Salários no funcionalismo municipal e reivindicou uma mesa permanente de negociação para tratar do tema. "Isso é para ontem. Qual é o prazo disso?", questionou. Antes disso, o secretário de Administração havia falado em 10 anos para a inclusão de todos os funcionários no Plano.

"É natural que essas dúvidas surjam, mas achamos a Reforma muito positiva porque finalmente o governo municipal enfrenta essa questão no sentido de modernizar a gestão com a preocupação de oferecer um melhor serviço aos munícipes", defendeu o vereador Hermano Morais (PMDB).

"Fiquei satisfeito com a forma como o secretário apresentou, começando pela definição da missão da prefeitura até a busca de objetivos", disse o vereador Ney Lopes (DEM), que, como Hermano Morais, faz parte da bancada da situação.

Ele adiantou que proporá emendas para criação de cargos de fiscais do Procon e criação de um Departamento da Mulher, que seria ligado, junto com o Departamento da Juventude, ao Gabinete Civil. "O jovem não significa só esporte e lazer, mas também educação cultura... Assim também é a mulher". Pelo projeto original, a secretaria de Esportes ganha um departamento de Jovens. A mulher não foi contemplada.