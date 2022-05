Taxação na poupança pode modificar investimentos Consultor acredita que aplicação em imóveis pode ser a solução para quem tem poupança acima de R$ 50 mil.

Novas áreas de investimentos financeiros, como os imóveis, deverão entrar em vigor no próximo ano. O motivo é a cobrança de imposto de renda nas poupanças com valor acima de R$ 50 mil, que provocará mudanças no perfil das pessoas físicas com tem altas aplicações em bancos.



A notícia foi anunciada pelo governo federal há uma semana, no último dia 13 e já causou discussões sobre o assunto, mesmo sem a aprovação do Senado e do Congresso Nacional.



O economista e consultor financeiro, Henderson Oliveira, explica que novas áreas de investimentos deverão surgir nos próximos meses, como aplicação em imóveis. “Para as pessoas que tem poupança enquadrada no novo regime, a solução é aplicar o dinheiro em outras áreas, como compra de imóveis”, destaca o economista.



Além dos imóveis, o consultor lembra que o dinheiro pode ser aplicado em outros fundos, que oferecem vantagens até mais atrativas. “O dinheiro da poupança pode ser aplicado em fundos de aplicação, títulos de capitalização e outros programas bancários, dependendo do perfil de cada investidor”, afirma o economista.



E dá uma explicação para a mudança de cobrança nas poupanças, antes isentas de taxas. “O governo estava perdendo recurso, com migração de investimentos para poupanças. Agora, com a taxação, o governo deverá voltar a receber recursos e investir nas ações do governo nas áreas de educação e saúde”, conclui.



É importante destacar que o desconto do Imposto de Renda nas poupança só acontece para as contas acima de R$ 50 mil. Dessa forma, quem tiver saldo de R$ 55 mil pagará imposto apenas sobre o rendimento mensal de R$ 5 mil.



O Ministério da Fazenda lembra que apenas 1% dos poupadores aplicam mais do que R$ 50 mil na caderneta. Mesmo assim, os aplicadores já pensam em redistribuir o montante em outras contas e o consultor lembra. “Se o dinheiro for redistribuido em contas será taxado do mesmo jeito, porque a fiscalização é feita através do CPF e interligada em pelo sistema nacional”, alerta Henderson.



E ainda tem o fator eleitoral de 2010, quando a oposição vai tentar colocar abaixo essa taxação. “Eu aconselho as pessoas a esperarem até a medida entrar em vigor, em 2011, para modificar os investimentos porque os planos do governo podem mudar em relação a cobrança sobre a poupança”, destaca o consultor.



Economia

Segundo o governo federal, a medida de cobrança das poupanças visa a aplicação desse dinheiro em investimentos financeiros, aquecendo a economia e ampliando as oportunidades de geração de emprego e renda.



O presidente Lula destacou em seu discurso que poupança não é fundo de investimento para grandes investidores e que o dinheiro deveria estra sendo movimentado e não garantindo rendimento livre todo mês.