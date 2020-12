Postos Ipiranga começam a receber bandeira Petrobras A venda do Grupo Ipiranga para a estatal ocorreu em 2007, mas somente em dezembro de 2008 foi aprovada pela Cade.

Os postos Ipiranga nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste já começaram a migrar para a bandeira Petrobras. A ação é uma conseqüência da venda do Grupo Ipiranga para a Petrobras - realizada em 19 de março de 2007 e aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em dezembro de 2008 - através da qual a Petrobras assume nessas regiões, com a bandeira Petrobras Distribuidora.



No total, são cerca de 800 postos, que desde o início de março estão recebendo faixas e adesivos comunicando a mudança. Além disso, o suprimento da rede de postos e dos grandes consumidores já está sendo realizado diretamente pela Petrobras Distribuidora.



Desta forma, a Companhia passa a contar com um acréscimo médio de volume de combustível da ordem de 300.000 m3/mês, consolidando ainda mais sua posição de liderança no mercado nacional e elevando seu market share para 39% em todo o País.



“Somos o braço de distribuição da Petrobras e temos que assegurar nossa competitividade, rentabilidade e sustentabilidade no mercado brasileiro, o que justifica a ampliação dos negócios nessa região do país”, afirma o presidente da Petrobras Distribuidora, José Eduardo Dutra.



Segundo Dutra, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste são um mercado nobre, no qual a companhia possui importante participação. “Uma presença mais significativa da BR nestas regiões também ajudará a coibir práticas irregulares de mercado, em beneficio do consumidor”, lembra.



A mudança de bandeira desses postos ocorrerá de forma gradativa e seletiva, já que a Petrobras Distribuidora tem autorização para utilizar a marca Ipiranga nos referidos postos até 2012.