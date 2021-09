Exploração do pré-sal terá investimentos iniciais de R$ 70 bilhões O desenvolvimento das descobertas no pré-sal vai, além de outras coisas, ampliar as oportunidades de emprego, com formação de mão-de-obra especializada.

Para desenvolver os blocos sob sua concessão na área do pré-sal, o Plano de Negócios da Petrobras para o período 2009-2013 prevê investimentos iniciais de R$ 70 bilhões.



Esses investimentos, segundo a empresa, proporcionarão “desenvolvimento sem paralelo da indústria de base e expansão das empresas de engenharia, indústria naval e correlatas, produtoras de equipamentos de grande porte e prestadoras de serviços do país”.



Além de elevar significativamente a produção brasileira de petróleo e transformar o Brasil em grande exportador, o desenvolvimento das descobertas no pré-sal vai ampliar as oportunidades de emprego, com formação de mão-de-obra especializada.



As informações da estatal indicam que a área do pré–sal das bacias do Sudeste e do Sul, já mapeada, estende-se do litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo, numa área de 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura, em águas profundas e ultraprofundas.



Na avaliação da empresa, os desafios do desenvolvimento da produção no pré-sal proporcionarão “oportunidades excepcionais para a criação de conhecimentos, programas tecnológicos e parcerias com universidades e institutos de pesquisa, fortalecendo a integração com a comunidade técnológica brasileira e internacional”.