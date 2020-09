Iberê afirma: Ninguém está imune a acusações mentirosas

Vlademir Alexandre Iberê não teme ser o "próximo alvo".

“Não tenho elementos pra afirmar que as denúncias são ou não algum tipo de perseguição política. Não quero acreditar nisso. Se for, eu lamento muito o fato de uma pessoa estar tentando se projetar nesse tipo de ação, denegrindo a imagem do outro. Isso é lamentável, algo que repudio”, declarou o vice-governador.Porém o também pré-candidato ao governo afirmou que ninguém está imune a este tipo de acusação. “Infelizmente, temos que conviver com este tipo de coisa quando resolvemos disputar cargos políticos. Não estamos imunes a mentiras, calúnias e infâmias. Todos estamos sujeitos a isso”, lamentou.Questionado se a situação que o deputado federal João Maia enfrentava assustava o também pré-candidato ao Governo, caso fosse o próximo alvo de "questionamentos", Iberê se mostrou tranquilo.“Quem tem receio deste tipo de publicação não pode disputar cargos públicos. Eu tenho 40 anos de vida pública e tenho minha consciência limpa, graças a Deus e ao meu trabalho sério e transparente, nunca tive problemas, nem fui alvo de denúncias. Mas, claro, não estou imune a isso. E também não tenho medo desse tipo de acusação”, disse Iberê.O vice-governador acredita na inocência do deputado federal João Maia e acredita que o parlamentar vai provar inocência em breve. “Tenho absoluta confiança que João vai explicar tudo isso. Acho que ele é uma pessoa séria e correta e, na hora certa, ele esclarecerá tudo”, acredita o vice-governador.Concorrente na disputa pelo governo do Estado em 2010, o pessebista também não acredita que as denúncias contra João Maia possam prejudicar a imagem do parlamentar. “Acho que não ficará cicatriz. E tenho certeza que após tudo esclarecido o deputado federal João Maia vai poder continuar seus projetos de ampliação política no Rio Grande do Norte”, concluiu o vice-governador.