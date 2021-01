Petroleiros paralisam suas atividades a partir de hoje Sindicato da categoria informou que a paralisação já atinge 70% da produção de gás e 80% da produção de óleo

Os petroleiros paralisaram as suas atividades à meia-noite de hoje (23). De acordo com informações do sindicato da categoria no Rio Grande do Norte as plataformas estão com 70% da produção de gás e 80% da produção de óleo paradas.



Na unidade da Petrobrás, em Guamaré, onde são produzidos os derivados, como o gás industrial e o óleo diesel, os trabalhadores estão operando com a carga mínima, suficiente apenas para garantir o abastecimento da população. Nos campos de produção terrestre – que são mais de cinco mil no estado – a paralisação começou há cerca de 1 hora e deverá durar até sexta-feira (27).



Segundo o secretário geral do Sindipetro, Divanilton Pereira, os principais pontos que ocasionaram o movimento foram a falta de pagamento das horas extras aos funcionários, a falta de acordo entre a empresa e os petroleiros em relação à distribuição dos lucros – os acionistas têm direito a uma parte dos lucros e os funcionários a uma parcela que pode chegar a até 25%, entretanto, a empresa quer parar apenas 11% - e a negligência em torno da segurança. “Nos últimos 10 anos 165 trabalhadores morreram dentro das instalações do sistema Petrobrás no Brasil”, lembra Divanilton.



Outra questão que está sendo exigida pelos petroleiros é a manutenção dos prestadores de serviço, os terceirizados.



Diariamente a categoria está realizando assembléias nas unidades de produção para manter os funcionários informados sobre o movimento, que deverá se estender ao setor administrativo no decorrer desta semana.