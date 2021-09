Sangria da Armando Ribeiro interdita passagem em Carnaubais A informação foi confirmada no fim da manhã desta quinta-feira (23) pela assessoria da Petrobras.

Uma passagem construída entre os municípios de Carnaubais e Alto do Rodrigues foi interditada devido à sangria da barragem Armando Ribeiro Gonçalves.



A informação foi confirmada no fim da manhã desta quinta-feira (23) pela assessoria da Petrobras. Porém, a assessoria não soube explicar se a passagem foi construída pela empresa.



Hermenegíodo Cabral de Macedo, agente de Atividades Agrícolas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), disse que a lâmina de água está 70 centímetros acima do nível do sangradouro.



Localizada no município de Assu, a Armado Ribeiro é a maior barragem potiguar. Atualmente, abastece os municípios de São Rafael, Jucurutu, Assu, Itajá, Ipanguaçu, Pendências e Alto do Rodrigues. O limite de armazenamento do reservatório é de 2,4 bilhões de metros cúbicos.