ABC e América farão clássico-rei solidário em maio Partida beneficente será realizada no dia 1º de maio, no estádio Machadão.

Unindo futebol e solidariedade, foi apresentado nesta sexta-feira (6), na sede da empresa Multdia, em Macaíba, o projeto “Torcida Solidária”, que unirá ABC e América em uma partida beneficente no dia 1º de maio, no estádio Machadão.



O clássico rei do futebol potiguar tem por finalidade a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades ligadas ao Armazém da Caridade e a renda obtida através da venda de ingressos será revertida para o Hospital Infantil Varella Santiago.



Na coletiva estavam presentes os representantes do América e ABC, Eduardo Rocha e Judas Tadeu, o presidente da Multdia, Eduardo Patrício, os diretores do Armazém da Caridade, Manoel Lopes, e o do Hospital Infantil Varella Santiago, Paulo Xavier, e os presidentes da Fecomércio, Marcelo Queiroz, e o da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, José Vanildo da Silva, além do publicitário Thertuliano Pinheiro, coordenador do projeto Torcida Solidária e a empresária Cinthia Patrício, da Delphi Engenharia.



Proponente da iniciativa, o empresário Eduardo Patrício, que além de patrocinar o América, com os produtos Nutriday, e agora o ABC através dos produtos Nutrilar, destacou a importância do projeto. “Nós já patrocinamos a prática esportiva aqui no estado há muito tempo. São quatro anos somente de América e agora estamos investindo também no ABC.



Diante disso, resolvemos unir os dois clubes em prol da solidariedade. A renda com a venda de ingressos será integralmente repassada para o Varela Santiago, assim como aproximadamente 30 toneladas de alimentos que serão doados para o Armazém da Caridade”, explicou.



A coordenação do projeto estima que 25 a 30 mil pessoas prestigiem o evento. “Pretendemos mobilizar toda a cidade, juntamente com os times e torcedores, com a parceria da Fecomércio e as empresas ligadas a ela, e a população que preza pela solidariedade. Onde todos estarão unidos com único ideal, que é fazer o bem aos mais necessitados”, frisou o coordenador do projeto Thertuliano Pinheiro, ressaltando que os apoios do Governo do Estado e da Prefeitura do Natal são primordiais para o êxito da iniciativa.



O presidente do ABC, Judas Tadeu, disse que o ABC o convite com muito entusiasmo. “Acredito que vai ser um jogo da paz. Gostaria de convidar a todos para nos unirmos e fazermos uma grande festa do futebol potiguar”. O representante do América, Eduardo Rocha, também enalteceu a iniciativa da Multdia e assegurou total apoio do clube para a realização do clássico solidário. A partida terá inicio às 17h30 e o ingresso custará R$ 10,00 e será pedido um quilo de alimento não perecível na entrada.