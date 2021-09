Gráfica Manimbu retoma atividades

Fotos: Isabela Santos

À revelia dos boatos de que a máquina chinesa estaria quebrada, ela começa a funcionar na próxima segunda-feira (27), marcando a retomada das atividades da gráfica e editora depois de mais de dois anos parada.Paralelamente, algumas das máquinas velhas foram doadas ao Museu da Imprensa do RN, na República, a fim de completar seu acervo; outras foram parar no depósito geral do Estado (localizado na avenida Ayrton Senna), e algumas conseguiram ser restauradas.Mas, segundo Venâncio Pinheiro, para que editora e gráfica realmente funcionem os equipamentos não bastam.“É preciso equipar, criar um conselho editorial – para analisar os projetos –, departamento de arte, utilizar mais computadores”, enumera.De acordo com Pinheiro, boatos como o que surgiu atrasam o trabalho, que é por natureza tímido.“A gráfica serve para suprir uma necessidade do mercado. A filosofia dela é a necessidade livresca”, explica ao questionar: “Quais são as editoras privadas que temos? Nenhuma”.Segundo ele, o diferencial da gráfica está na descentralização dos autores. “Nós não temos compromisso com um grupo, nem com o mercado. Eu tenho vários amigos bons escritores. Seria muito fácil escolhê-los e dizer ‘Vá à gráfica’”.Para ter eficiência nas publicações, a Manimbu pretende atuar com três projetos: os editais do Estado, consórcios e parceria com o autor. Esta última modalidade já foi testada nos dois lançamentos que marcam a retomada das atividades da instituição."Máquina de lavar poemas", de João Gualberto, e "Política, Luta e Poder", de Maria das Dores Costa Moreira, foram realizados a partir de subsídios dos próprios autores. Nos casos, forneceram o papel para a impressão.Segundo Venâncio Pinheiro, os primeiros volumes a serem publicados serão os resultados do concurso literário Luís Carlos Guimarães. “Estamos com três ou quatro anos atrasados. De imediato, vamos priorizá-los”, garantiu.O próximo projeto será a reedição de uma coletânea com os 100 livros mais importantes do Rio Grande do Norte.“O processo deve ser extremamente transparente e participativo. Precisamos formar uma comissão através da Câmara Setorial e da FJA”, diz ele, que acredita que o primeiro seja editado ainda em 2009.Para o coordenador, também é essencial que cada título ganhe no mínimo 500 cópias. Atingir Casas de Cultura, bibliotecas, escolas é objetivo da instituição. “Não basta só publicar, também é preciso conservar e distribuir”.