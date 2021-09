Fátima devolve os R$ 320,22 gastos com taxas de embarque

Cedida Fátima Bezerra: segunda deputada potiguar a devolver dinheiro da cota à Câmara Federal.

Até agora apenas ela e o deputado Fábio Faria (PMN) resolveram pela restituição da verba. Fábio Faria, que detonou o escândalo das passagens aéreas, foi o último da lista no uso da cota para viagens ao exterior, mas em compensação aproveitou a cota para trazer artistas para o seu camarote durante o Carnatal de 2007. Ele devolveu $ 23.678,00.Os outros cinco deputados federais potiguares ainda não informaram se acompanharão os colegas. Henrique Alves (PMDB) é o campeão no uso da cota para voos internacionais, com 13 viagens; em seguida vem Rogério Marinho (sem partido), com sete passagens, e Sandra Rosado (PSB), com seis voos. Betinho Rosado (DEM) vem depois de Fátima Bezerra, com três bilhetes e, por último, Fábio Faria, com dois voos. João Maia (PR) é o único deputado potiguar que não aparece na lista.