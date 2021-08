ABC/UnP/Art&C está na semifinal do Desafio Nordeste de Futsal

Assessoria de Imprensa O time do ABC/Art&C/UnP chega à fase decisiva do desafio

O adversário de amanhã (20) será o time de Paulo Afonso. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Anderson (3), Betinho (2) e Kilmer.Com os seis gols de marcados o alvinegro assegurou o primeiro lugar na Chave B do deixando Abaré em segundo lugar, com os mesmos quatro pontos, mas saldo ingerior.Nesta segunda, o ABC decide vaga na final contra o Paulo Afonso, às 21h, no ginásio Luiz Eduardo Magalhães A outra semifinal será entre Tigres-PE e Abaré-BA.