Galeria Conviv'art divulga expositores até o fim de 2009 Cátia Machado, Sigrid Hultin, Célia Albuquerque, Selma Meira e Sá Bezerra e Renato Dória são os contemplados.

O Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC) abre periodicamente editais para artistas interessados em expor na Galeria Conviv’Art. A última seleção é referente às mostras que serão realizadas durante o segundo semestre de 2009.



A primeira contemplada foi Cátia Patrícia G. Machado. A exposição “Id-identidade” de fotografias e vídeos será no mês de julho. “Detalhes” é o nome da mostra de setembro. A artista plástica Sigrid Luise M. Hultin trabalha com lápis de cor, grafite e crayon.



Célia Albuquerque, que usa o papel reciclado e a plotagem sobre papel sulfite, terá o mês de outubro para apresentar “Cinzas”. Enquanto isto, Selma Meira e Sá Bezerra farão exposição com acrílica sobre tela, em novembro.



Renato Palumbo Dória encerra em dezembro o ciclo de arte com as fotografias da exposição “Uma cidade longe do mar: retratos e paisagens”.