Flamengo tropeça diante do fraco Tigres, 1 a 1 Rubro-negro chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo B da Taça Rio.

O Flamengo não teve uma boa atuação e empatou em 1 a 1 com o Tigres, neste sábado (14), no Maracanã. O resultado deixou o rubro-negro na liderança do Grupo B da Taça Rio, com sete pontos.



Josiel marcou o único gol do Flamengo na partida. Na próxima rodada a equipe da Gávea enfrenta o Vasco, domingo, no Maracanã.



O Flamengo começou a partida pressionando. Logo aos cinco minutos, Juan recebeu de Willians e foi derrubado na grande área. Pênalti marcado pelo árbitro Gutemberg de Paula Fonseca. Léo Moura cobrou mal e mandou por cima do gol do Tigres. Dois minutos depois, Kleberson tocou para Josiel, que chutou com perigo.



Aos 26 minutos, o Tigres abriu o placar na sua primeira boa chance na partida. Clayton chutou da entrada da área, Bruno falhou e Leandro Chaves completou: 1 a 0 Tigres.



Dez minutos depois o Flamengo voltou a assustar. Kleberson aproveitou bobeira da zaga do Tigres e tocou para Josiel, que chutou à direita de Marcos Paulo.



Aos 39 minutos, Juan cobrou escanteio da esquerda e Josiel subiu com estilo para empatar de cabeça: 1 a 1 no Maracanã. O rubro-negro teve a chance de desempatar nos acréscimos, mas o chute de Zé Roberto saiu pela linha de fundo.



Na volta para o segundo tempo, quem assustou foi o Tigres. Aos seis minutos, Denis chutou de fora da área e Bruno defendeu com segurança. O Flamengo respondeu logo depois. Kleberson cruzou da esquerda e Everton Silva pegou de primeira, mas Marcos Paulo defendeu.



Aos 18, Cuca colocou Obina na vaga de Everton Silva. Com a alteração, Leonardo Moura passou para lateral e Zé Roberto foi recuado para o meio de campo.



Aos 27 minutos, Fierro entrou na vaga de Kleberson. Três minutos depois, Zé Roberto teve a chance, mas o chute do camisa 10 saiu sem direção. Logo depois, Josiel recebeu de Willians e perdeu grande chance na frente de Marcos Paulo.



Aos 44 minutos, a melhor chance do Fla de chegar à vitória. Juan cobrou escanteio da esquerda, Maxi desviou na segunda trave e Marcos Paulo fez defesa milagrosa.



Flamengo 1 x 1 Tigres do Brasil

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/hora: 14/03/2009 - 16h (de Brasília)

Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ)

Auxiliares: Edinei Guerreiro Mascarenhas (RJ) e Gilberto Stina Pereira (RJ)

Renda/público: R$ 140.672,00 / 11.717 pagantes

Cartões amarelos: Kleberson (FLA); Gilcimar, Leandro Chaves, Pedrão (TIG)

Cartões vermelhos: Não houve



Gols: Leandro Chaves, 26'/1ºT (0-1); Josiel, 39'/1ºT (1-1).



Flamengo: Bruno, Everton Silva (Obina, 18'/2ºT), Fábio Luciano, Welinton e Juan; Aírton, Willians, Kleberson (Fierro, 27'/2ºT) e Leonardo Moura; Zé Roberto e Josiel (Maxi, 35'/2ºT). Técnico: Cuca.



TigresL: Marcos Paulo, Oziel, Pedrão, Zé Carlos e Edson; Leão, Denis (Fábio, 33'/2ºT), Jaílson e Clayton (Sorato, 34'/2ºT); Gilcimar (Joaélton, 28'/2ºT) e Leandro Chaves. Técnico: Carlos Alberto