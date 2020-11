Desempregado envolvido em assaltos é morto em atentado Além de “Boy Marquinhos”, o ex-detento João Maria foi vitima dos dois homens que passaram atirando. No entanto, ele foi atingido apenas no pé.

Um provável acerto de contas terminou com a morte do desempregado Marcos Willians Bezerra de Araújo, o “Boy Marquinhos”, de 25 anos, e com o ex-detento João Maria Fernandes de Lima, o “Nino”, baleado no pé. Os dois são apontados pela polícia como os responsáveis por alguns assaltos em Natal nos os últimos dias.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), a dupla caminhava pela avenida Bom Pastor, quando dois homens se aproximaram de bicicleta e efetuaram os disparos. “Boy Marquinhos” morreu na hora ao ser atingido na cabeça e no abdômen.



O companheiro dele, no entanto, teve mais sorte. “Nino” foi atingido apenas no pé e passa bem. Após o crime, a polícia levantou algumas informações e descobriu que Marcos Willians estava envolvido em alguns delitos e que talvez por esse motivo tenha sido vítima de acerto de contas.



A polícia informou ainda que João Maria já cumpriu pena na antiga penitenciária João Chaves por assalto. Agora, ele será a principal testemunha do crime e deverá contar mais detalhes à polícia, tendo em vista que os dois executores não estavam encapuzados.