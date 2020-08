Presidente da AMARN espera que juízes suspeitos apareçam

Fotos: Gabriela Duarte “Se existe magistrado que está tendo desvio de conduta ética, que eles apareçam".

“Se existe magistrado que está tendo desvio de conduta ética, que eles apareçam. Porque quando a acusação é generalizada, nos coloca a todos em suspeição”, disse, em entrevista hoje (06) ao Jornal 96 , daMadson Otoni não procurou a Polícia Federal, que supostamente teria invadido gabinetes de juízes do Tribunal de Justiça em busca de informações. Segundo o entrevistado, o caso pode ter fragilizado a legitimidade do órgão junto à sociedade.O presidente da AMARN também comentou a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de suspender a promoção por merecimento do Tribunal. Os juízes têm duas formas de ascender na carreira: por tempo de serviço e por merecimento, um critério mais subjetivos, que avalia a produtividade do seu trabalho. A escolha é feita pelos desembargadores.“O Tribunal, quando usava o critério do merecimento, desprezava o da antiguidade”, explicou. Agora, os desembargadores devem fazer uma lista de juízes que mereceriam a promoção, e ganha quem for o mais antigo na Casa.O Tribunal de Justiça se prepara para um próximo concurso, e já registrou mais de dez mil inscritos.O órgão reúne juízes do Brasil inteiro.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta sexta-feira (6).