Governadores solicitam criação de fundo para medidas emergenciais

Elpídio Júnior

Criticando a morosidade com que os recursos são liberados para as ações emergenciais, os governadores acreditam que a criação desse fundo desburocratizaria o processo e disponibilizaria com mais facilidade os recursos para as ações imediatas.“O Governo Federal exige licitações em alguns casos mesmo com o estado com a emergência decretada. O argumento é que o dinheiro é da União e o Governo Federal não está em emergência”, explicou o governador do Piauí, Wellington Dias.Na opinião do gestor piauiense, é necessário que haja a reserva de recursos para que os gestores estaduais possam agir de acordo com as necessidades imediatas. Atualmente, de acordo com os próprios governadores, há uma espera de até dois anos para liberação de recursos para as obras emergenciais devido ao tempo necessário para a avaliação dos danos.“Tem que haver um fundo que permita a estados e municípios ter esses recursos sempre, assim como acontece em áreas como educação e saúde. É preciso ter reservas nos orçamentos nas três esferas para lidar com esses problemas”, explicou Wellington Dias.A proposta foi apresentada pelos governadores ao ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima, que ficou de analisar a sugestão junto ao presidente Lula.