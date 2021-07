Faltam leitos pediátricos em Natal No período de chuvas, doenças respiratórias atingem mais as crianças.

Os hospitais infantis de Natal estão lotados. Com o período chuvoso e as oscilações climáticas, as crianças ficam mais expostas às doenças sazonais, como infecções respiratórias.



“Houve um aumento significativo na urgência e emergência do hospital, principalmente crianças nos primeiros meses de vida, que ficam mais suscetíveis às doenças”, disse o diretor administrativo do Hospital Promater, José Mendonça.



Segundo ele, nos meses de fevereiro, março e abril houve um aumento de cerca de 50% nos atendimentos.



“O aumento pode soar como um número pequeno, mas Natal só tem duas emergências infantis particulares, a Promater e o Papi; e já recebem um grande número de pacientes durante todo o ano”, afirmou José Mendonça.



“Nessa época, se torna inadministrável. Natal não tem leitos pediátricos suficientes para a demanda”, disse o diretor do hospital, que tem dois médicos pediátricos 24h por dia de plantão.