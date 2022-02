Novo vestibular já recebeu a adesão de 25 universidades federais A proposta apresentada pelo MEC no fim de março era de que o Enem substituísse os vestibulares em todas as universidades federais.

Pelo menos 25 das 55 universidades federais vão aderir ao novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em substituição total ou parcial aos seus vestibulares tradicionais, segundo levantamento realizado pela Agência Brasil.



O prazo inicial definido pela Secretaria de Ensino Superior para que as instituições definissem suas adesões terminou ontem (8). Mas o ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que as discussões devem se estender até o fim de maio.



Durante o mês de abril, o ministro da Educação participou de diversas reuniões com os reitores das instituições e com o comitê de governança responsável pela criação do novo modelo.



A proposta apresentada pelo MEC no fim de março era de que o Enem substituísse os vestibulares em todas as universidades federais. Como as instituições têm autonomia para organizar seus processo seletivos, o projeto foi levado à comunidade acadêmica e aos conselhos. Muitas universidades continuam debatendo a proposta e ainda não têm um posicionamento.



Numa reunião com os governadores do Nordeste, Haddad disse que o número de universidades que já aderiram ao novo vestibular superou a previsão inicial do MEC. O ministério apresentou quatro opções de adesão às instituições. Elas poderão utilizar o Enem como prova única; como uma primeira fase, ficando a segunda à cargo da instituição; combinando a nota do Enem à do vestibular tradicional ou para seleção de estudantes para vagas remanescentes.



As provas do novo Enem estão marcadas para 3 e 4 de outubro. Os estudantes que quiserem se candidatar às vagas de uma das instituições participantes devem necessariamente participar do exame. Os prazos de inscrição ainda não foram divulgados pelo MEC.



Confira a lista das universidades que já confirmaram a adesão:



1. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (FCSPA)

2. Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

3. Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

4. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

5. Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

6. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

7. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)

8. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

9. Universidade Federal Fluminense (UFF)

10.Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

11. Universidade Federal do ABC (UFABC)

12. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

13. Universidade Federal de Alfenas (Unifal)

14. Universidade Federal de Itajubá(Unifei)

15. Universidade Federal de Uberlância (UFU)

16. Universidade Federal de Lavras (UFLA)

17. Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)

18. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

19. Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

20. Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

21. Universidade Federal do Piauí (UFPI)

22. Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

23. Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

24. Universidade Federal da Bahia (UFBA)

25. Universidade Federal do Amazonas(UFAM)